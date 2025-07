Waterpolsters gaan op voor duel om vijfde plek na zege op Italië

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben op het WK in Singapore in de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht gewonnen van Italië: 16-13. De periodestanden waren 6-2 2-4 5-3 3-4.

Oranje, dat in 2023 wereldkampioen werd, treft woensdag Australië in de wedstrijd om de vijfde plaats. Het team van bondscoach Evangelos Doudesis verloor zaterdag in de kwartfinales na strafworpen van olympisch kampioen Spanje.

Lieke Rogge en Maartje Keuning waren tegen Italië goed voor drie doelpunten. Simone van de Kraats, Marit van der Weijden en Sabrina van der Sloot waren twee keer trefzeker. Van de Kraats kreeg vier minuten voor tijd de rode kaart.

Doudesis heeft veel nieuwe speelsters meegenomen naar Singapore en bouwt aan een nieuwe ploeg die de komende jaren weer succesvol moet worden. Nederland had zich vorige week voor de kwartfinales geplaatst na winst in de tussenronde tegen Nieuw-Zeeland (14-9). In de poule eindigde Oranje als tweede, achter titelverdediger Amerika.