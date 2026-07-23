Verzuim stijgt naar hoogste niveau junimaand in ruim twintig jaar

SON (ANP) - Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg van 4,7 procent in mei naar 4,8 procent in juni. Daarmee heeft het verzuim het hoogste niveau voor de maand juni in ruim twintig jaar tijd behaald. Volgens arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed komt het hoge verzuimniveau met name door langdurige uitval.

In juni dit jaar bedroeg het aantal ziekmeldingen 49 per 1000 medewerkers, terwijl dat aantal in mei nog 39 was. "Een lichte stijging in deze periode van het jaar is niet ongebruikelijk, maar dit jaar is de toename wel groter dan we de afgelopen vijf jaar in juni hebben gezien", zegt Iris Homeijer, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

Het past volgens haar in het bredere beeld dat ze momenteel zien. "Het verzuim in Nederland neemt toe, waarbij vooral het langdurige en stressgerelateerde verzuim opvalt", aldus Homeijer. Volgens de arbodiensten is de zomerperiode dan ook een goed moment voor werkgevers om de hersteltijd te stimuleren.

Vakantie

"Vakantie helpt mensen om afstand te nemen van het werk, te herstellen en nieuwe energie op te doen. Wie vakantiedagen te lang uitstelt, loopt het risico dat klachten zich opstapelen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers medewerkers stimuleren om regelmatig vrij te nemen. Tijdig rust nemen helpt medewerkers om klachten te voorkomen of te beperken."

Volgens Homeijer valt op dat vooral medewerkers tussen de 25 en 45 jaar zich vaker ziek melden: een groep die volgens haar in de gaten gehouden moet worden. Binnen deze leeftijdsgroep komen stressgerelateerde klachten namelijk relatief vaak voor, al is het volgens Homeijer in dit stadium nog te vroeg om iets te zeggen over de duur van deze verzuimgevallen. Wel is het volgens haar belangrijk dat werkgevers tijdig het gesprek aangaan over "werkdruk, herstel en de balans tussen werk en privé".