IPC veroorzaakt rel: gastland Italië fel tegen vlaggen Rusland en Belarus bij Paralympics

Gastland Italië is fel tegen de deelname van Russische en Belarussische sporters aan de Paralympische Spelen onder eigen vlag. "De Italiaanse regering spreekt haar absolute afkeuring uit over de beslissing van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC)", staat in een verklaring van ministers Antonio Tajani (Buitenlandse Zaken) en Andrea Abodi (Sport).

"De voortdurende schending van het staakt-het-vuren en de olympische en paralympische waarden door Rusland , met de steun van Belarus, is onverenigbaar met de deelname van hun sporters, tenzij dat gebeurt als neutrale atleten", schrijven de ministers. Tijdens de Olympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo, die duren tot en met zondag, mogen Russen en Belarussen alleen onder neutrale vlag en strenge extra voorwaarden deelnemen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het IPC kondigde dinsdag aan dat zes Russen en vier Belarussen onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympics van volgende maand.