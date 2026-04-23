ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Viaplay verdient meer aan streamingdienst na start F1-seizoen

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 10:42
STOCKHOLM (ANP) - Viaplay heeft in de eerste maanden van dit jaar meer verdiend aan zijn streamingdienst. Klanten sloten duurdere abonnementen af om bijvoorbeeld Formule 1 te kijken, waardoor de omzet van de dienst met 8 procent groeide. De inkomsten van het gehele bedrijf bleven echter nagenoeg gelijk, omdat de televisiekanalen slecht bleven presteren.
Viaplay heeft in Nederland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen en IJsland gezamenlijk een kleine 4,5 miljoen abonnees. Dat zijn er iets meer dan eind vorig jaar, maar minder dan de 4,7 miljoen van een jaar geleden. Het aantal abonnees daalt al langere tijd. In 2024 werd Viaplay gered van een mogelijk faillissement door een kapitaalinjectie. Het bedrijf vertrok uit onder meer Polen om kosten te besparen.
Topman Jørgen Madsen Lindemann zegt dat de start van het nieuwe Formule 1-seizoen afgelopen maand veel belangstelling trok. Viaplay is in Nederland een van de weinige manieren om de prestaties van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen live te volgen.
