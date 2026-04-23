Washington Post: maanden nodig voor ontmijning Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie denkt dat het tot een half jaar kan duren om de Straat van Hormuz volledig te ontdoen van Iraanse mijnen, meldt The Washington Post op basis van bronnen. De krant wijst erop dat de gas- en olieprijzen daardoor hoog kunnen blijven na een eventuele vredesdeal.

Leden van een parlementaire commissie zouden te horen hebben gekregen dat Iran mogelijk twintig of meer mijnen heeft gelegd in en rond de Straat van Hormuz. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie omschrijft volgens de krant de informatie als "inaccuraat".

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft gewaarschuwd voor een "gevarenzone" van ongeveer 1400 vierkante kilometer, vergelijkbaar met het landoppervlak van de provincie Flevoland, waar mogelijk mijnen liggen. Iran houdt de zeestraat grotendeels gesloten vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël.