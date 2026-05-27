ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vicepresident ECB wil meer bankinvesteringen in cyberveiligheid

Economie
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 12:54
anp270526136 1
FRANKFURT (ANP/RTR) - Banken in de eurozone moeten meer investeren in cyberveiligheid als ze grip willen krijgen op nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in software kunnen vinden. Dat heeft vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag gezegd.
Het Nederlandse ECB-bestuurslid Frank Elderson riep banken onlangs al op zich snel voor te bereiden op mogelijke cyberaanvallen die worden uitgevoerd met hulp van AI-model Mythos van Anthropic of vergelijkbare tools. Mythos kan snel beveiligingslekken opsporen en criminelen kunnen het gebruiken om banken aan te vallen.
De ECB sprak hierover de afgelopen weken met banken, maar De Guindos vindt dat de sector meer geld moet spenderen aan de verdediging tegen cyberaanvallen met AI. "We moeten proberen het bewustzijn bij de financiële instellingen te vergroten over de noodzaak van extra investeringen in cyberveiligheid, want dit wordt in de nabije toekomst behoorlijk structureel", zei hij tegen verslaggevers.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

shutterstock_167150585

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

shutterstock_2647768029

Word rijk met de beste tips uit de geschiedenis.

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

Loading