Vicepresident ECB wil meer bankinvesteringen in cyberveiligheid

FRANKFURT (ANP/RTR) - Banken in de eurozone moeten meer investeren in cyberveiligheid als ze grip willen krijgen op nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in software kunnen vinden. Dat heeft vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag gezegd.

Het Nederlandse ECB-bestuurslid Frank Elderson riep banken onlangs al op zich snel voor te bereiden op mogelijke cyberaanvallen die worden uitgevoerd met hulp van AI-model Mythos van Anthropic of vergelijkbare tools. Mythos kan snel beveiligingslekken opsporen en criminelen kunnen het gebruiken om banken aan te vallen.

De ECB sprak hierover de afgelopen weken met banken, maar De Guindos vindt dat de sector meer geld moet spenderen aan de verdediging tegen cyberaanvallen met AI. "We moeten proberen het bewustzijn bij de financiële instellingen te vergroten over de noodzaak van extra investeringen in cyberveiligheid, want dit wordt in de nabije toekomst behoorlijk structureel", zei hij tegen verslaggevers.