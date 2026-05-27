Voormalig bokskampioen Fury maakt in augustus rentree in Dublin

Sport
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 12:58
DUBLIN (ANP/AFP) - De Britse bokser Tyson Fury (37) heeft voor zijn geplande ontmoeting met landgenoot Anthony Joshua een nieuw gevecht aangekondigd. Via een Instagram-story deelde de oud-wereldkampioen een video van een trainingskamp met het bijschrift "Kom op, 1 augustus, Dublin". Het is nog niet bekend wie de tegenstander is.
De geplande datum is slechts een week na de rentree van Joshua, tegen wie hij het in november zal opnemen. Er wordt al lange tijd gesproken over het gevecht, dat ook wel de "Battle of Britain" wordt genoemd.
De 36-jarige Joshua, eveneens oud-wereldkampioen in de hoogste gewichtsklasse, staat 25 juli in Saudi-Arabië tegenover Kristian Prenga, een relatief onbekende Albanees. Dat wordt zijn eerste gevecht nadat hij in december vorig jaar betrokken raakte bij een fataal auto-ongeluk in Nigeria. Daarbij kwamen twee goede vrienden van de bokser om het leven. Zelf raakte hij lichtgewond.
Fury maakte in april na zestien maanden een succesvolle terugkeer in de ring en won van de Rus Arslanbek Makhmudov. Nadien daagde hij Joshua uit voor een nieuw gevecht.
Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

shutterstock_167150585

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

shutterstock_2647768029

Word rijk met de beste tips uit de geschiedenis.

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

