Holocaustmuseum en ICC op programma bij staatsbezoek Steinmeier

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender gaan tijdens hun aanstaande staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder meer langs bij het Nationaal Holocaustmuseum, het Internationaal Strafhof (ICC) en chipfabrikant ASML. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte het volledige programma woensdag bekend. Het paar bezoekt Nederland van 9 tot en met 11 juni.

Het bezoek begint dinsdag met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. In de middag bezoeken het koninklijk paar, de bondspresident en zijn vrouw het Nationaal Holocaustmuseum, waar ze een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met Joodse Nederlanders over hun leven in Nederland anno nu.

Woensdag staat onder meer een bezoek aan het Internationaal Strafhof in Den Haag op het programma. Hier gaat koningin Máxima heen met Büdenbender. De koning gaat met Steinmeier naar de Staten-Generaal, waar ze de voorzitters van de Eerste- en Tweede Kamer spreken. Op de laatste dag van het staatsbezoek gaat het gezelschap naar de ASML-campus in Veldhoven.