ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Holocaustmuseum en ICC op programma bij staatsbezoek Steinmeier

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 12:37
bijgewerkt om woensdag, 27 mei 2026 om 12:47
anp270526134 1
De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender gaan tijdens hun aanstaande staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder meer langs bij het Nationaal Holocaustmuseum, het Internationaal Strafhof (ICC) en chipfabrikant ASML. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte het volledige programma woensdag bekend. Het paar bezoekt Nederland van 9 tot en met 11 juni.
Het bezoek begint dinsdag met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. In de middag bezoeken het koninklijk paar, de bondspresident en zijn vrouw het Nationaal Holocaustmuseum, waar ze een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met Joodse Nederlanders over hun leven in Nederland anno nu.
Woensdag staat onder meer een bezoek aan het Internationaal Strafhof in Den Haag op het programma. Hier gaat koningin Máxima heen met Büdenbender. De koning gaat met Steinmeier naar de Staten-Generaal, waar ze de voorzitters van de Eerste- en Tweede Kamer spreken. Op de laatste dag van het staatsbezoek gaat het gezelschap naar de ASML-campus in Veldhoven.
loading

POPULAIR NIEUWS

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

T4-red-2

Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

shutterstock_167150585

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

shutterstock_2647768029

Word rijk met de beste tips uit de geschiedenis.

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

Loading