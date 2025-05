Vietnam akkoord met bouw golfbanen en hotels door bedrijf Trump

HANOI (ANP/RTR) - De regering in Vietnam heeft ingestemd met een investering van 1,5 miljard dollar van The Trump Organization en een Vietnamese vastgoedontwikkelaar. Dat meldde de Vietnamese staatskrant Tuoi Tre vrijdag. De investering is bedoeld voor het realiseren van een complex met onder meer golfbanen en hotels in Vietnam.

The Trump Organization is het familiebedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump. Het project werd in oktober al aangekondigd door de betrokken vastgoedontwikkelaar, KinhBac City. Op in totaal 990 hectare grond moeten golfbanen, resorts, hotels en een moderne woonwijk worden gebouwd.

De investering gaat naar verwachting dit kwartaal van start en loopt volgens de krant tot het tweede kwartaal van 2029. Tuoi Tre baseerde zich op een document dat was ondertekend door vicepremier Tran Hong Ha.