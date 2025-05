ISTANBUL (ANP/RTR/AFP) - De delegaties van Oekraïne en Rusland zijn klaar met hun vredesoverleg in Istanbul. Een Turkse bron meldt dat ongeveer twee uur nadat de gesprekken waren begonnen.

Gastland Turkije, dat goede banden met beide landen heeft, was ook bij de bijeenkomst. Het is niet direct duidelijk wat er uit het overleg is gekomen. Een Oekraïense bron zegt tegen persbureau AFP dat de Russische delegatie met "onacceptabele eisen" kwam.