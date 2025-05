Celstraf voor mishandelen advocaat in gevangenis

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft een 30-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand voor mishandeling van zijn advocaat. Adrián P. stompte begin dit jaar zijn advocaat Fred van Rossem in het huis van bewaring van de PI in Vught. Van Rossem wist uiteindelijk op de alarmknop te drukken.

Volgens P. had de advocaat hem niet netjes begroet toen hij hem op 17 februari bezocht. Hij zou gebaren hebben gemaakt die in zijn (Mexicaanse) cultuur als respectloos gelden, zei P. tijdens de behandeling van de zaak eerder deze maand. Van Rossem vertelde dat hij ternauwernood ontsnapte: "Het kwam uit totaal onverwachte hoek. Er was geen enkele aanleiding."

P. zat in voorlopige hechtenis omdat hij was aangehouden voor brandstichting en een woninginbraak. Hij wilde een hond, die jaren daarvoor van hem was, bij de nieuwe eigenaars weghalen. "Dit deed hij met grof geweld", aldus de rechtbank, die hem in deze zaak veroordeelt tot anderhalf jaar cel.