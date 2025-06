Vietnam sluit deals voor 3 miljard dollar aan producten uit VS

HANOI (ANP/BLOOMBERG) - Vietnamese bedrijven hebben twintig overeenkomsten getekend ter waarde van in totaal 3 miljard dollar (zo'n 2,6 miljard euro) om meer Amerikaanse landbouwproducten te importeren. Ze deden dat in aanloop naar de derde ronde van officiële onderhandelingen over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump die volgende week plaatsvindt.

De deals werden afgelopen week gesloten tijdens gesprekken in de Verenigde Staten waarbij de Vietnamese minister van Landbouw en Milieu betrokken was.

Het Zuidoost-Aziatische land probeert al wekenlang om de hoge importheffingen die voor het land dreigen af te wenden. Trump had begin april importheffingen van 46 procent aangekondigd, die later werden teruggebracht naar 10 procent voor negentig dagen om ruimte te bieden voor gesprekken.

De export naar de Verenigde Staten is goed voor ongeveer 30 procent van de omvang van de Vietnamese economie. Vietnam is onder meer een belangrijke producent van sportschoenen en kleding.