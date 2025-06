Marc Márquez snelste in kwalificatie GP van Aragón

ALCAÑIZ (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft voor de vijfde keer dit seizoen poleposition veroverd in de MotoGP. De Spaanse Ducati-coureur troefde bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van Aragón zijn jongere broer Álex Márquez en de Italiaan Franco Morbidelli af.

Márquez start later zaterdag vanaf de eerste positie in de sprintrace. Zondag is de Grote Prijs van Aragón.

In de kwalificatie van de Moto2 later zaterdag ontbreekt Collin Veijer. De 20-jarige Staphorster is nog niet hersteld van de polsblessure die hij vorige maand opliep, waardoor hij al de Grote Prijs van Groot-Brittannië miste.