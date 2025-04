Vinted profiteert flink van handel in tweedehands kleding

VILNIUS (ANP) - Kledingverkoopplatform Vinted heeft vorig jaar zijn inkomsten flink verhoogd. Het in Litouwen gevestigde bedrijf profiteerde onder meer van nieuwe categorieën op het platform waar mensen tweedehands kleding kunnen kopen en verkopen, zoals de handel in luxekleding. Ook breidde het bedrijf zijn activiteiten uit, zodat gebruikers van het platform ook elektronische producten zoals speakers en koptelefoons op Vinted kunnen verkopen.

Vinted boekte vorig jaar een omzet van ruim 813 miljoen euro, een toename van 36 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst ging fors omhoog tot 76,7 miljoen euro, van 17,8 miljoen euro een jaar eerder. Dat is een toename van 330 procent.

Dit jaar wil Vinted de marktplaats verder uitbreiden met meer categorieën en in nog meer landen actief worden. "Gezien de omvang van de potentiële markt weten we dat er een enorme kans voor ons ligt", stelt topman Thomas Plantenga in een toelichting.