Spaanse commissie moet oorzaak stroomstoring achterhalen

MADRID (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - De Spaanse regering heeft een commissie aangesteld om de oorzaken van de landelijke stroomstoring te onderzoeken. Premier Pedro Sánchez stelde dat dat nodig is om te voorkomen dat zo'n grote stroomuitval nog eens gebeurt.

Uit een eerste onderzoek van de netbeheerder was gebleken dat het in elk geval niet ging om een cyberaanval, maar de regering ziet het als de eigen verantwoordelijkheid om dat met zekerheid vast te stellen. Daarom houdt de commissie die optie open en doet ook een rechter onderzoek naar die mogelijkheid. De netbeheerder en de nationale cyberveiligheidsdienst moeten verslag uitbrengen over wat er gebeurde toen de storing ontstond.

Sánchez sloot wel uit dat de storing is ontstaan door een overschot aan hernieuwbare energie. Als het hard waait of als de zon fel schijnt kan er soms zoveel wind- of zonne-energie worden opgewekt dat het netwerk het niet aankan, maar volgens de premier was dat nu niet het geval.