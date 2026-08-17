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Virgin krijgt Britse goedkeuring voor concurrent Eurostar

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 10:59
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LONDEN (ANP) - Virgin Trains, het spoorwegbedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, heeft van de Britse spoorwegautoriteit ORR toestemming gekregen om maximaal twintig nieuwe dagelijkse retourritten te verzorgen tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het Office of Rail and Road (ORR) stelt met de goedkeuring de concurrentie op de internationale spoormarkt te willen vergroten.
Eurostar is tot nu toe de enige internationale passagierstreinmaatschappij die sinds de start van de diensten in 1994 gebruikmaakt van de Kanaaltunnel. Het zal echter nog even duren voordat Virgin Trains kan concurreren op deze routes met Eurostar. De toegang tot het spoor begint pas in oktober 2030 en loopt tot en met eind 2040.
Virgin Trains zette in oktober vorig jaar al de eerste stap door toegang te krijgen tot het internationale depot Temple Mill van Eurostar in Oost-Londen, waar de treinen voor de Kanaaltunnel worden gestationeerd. Het bedrijf is van plan om in 2030 met de dienstverlening te beginnen.
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