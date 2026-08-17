Amerikaanse wandelaar op Etna overleden na blikseminslag

CATANIA (ANP) - In Sicilië is een Amerikaanse wandelaar om het leven gekomen die op de vulkaan de Etna door de bliksem werd getroffen. Volgens de krant La Sicilia liep hij tijdens een zware storm in een verboden gebied toen hij werd geraakt.

De 30-jarige wandelaar liep zware verwondingen op door de blikseminslag. Toen de brandweer hem bereikte, was hij nog in leven, maar onderweg naar het ziekenhuis in Catania overleed hij.

De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa en ook vorige week barstte die uit. Dat zorgde voor problemen bij de luchtvaart, maar ook voor veel toeristen die de lava van dichtbij wilden bekijken.

Helemaal in het noorden van Italië, in de Dolomieten, is waarschijnlijk ook een wandelaar omgekomen doordat hij door de bliksem werd getroffen. Een lokale bewoner raakte vermist tijdens een bergafdaling en toen hij dood werd aangetroffen, constateerden de hulpdiensten dat een blikseminslag de vermoedelijke doodsoorzaak is geweest, aldus persbureau ANSA.