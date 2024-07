Vivendi wil reclamebedrijf Havas naar Amsterdamse beurs brengen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse media- en entertainmentconcern Vivendi overweegt het reclame- en communicatiebureau Havas apart naar de Amsterdamse beurs te brengen. De beursgang moet plaatsvinden na de opsplitsing van het Franse concern in drie afzonderlijke onderdelen. Havas is een van de grootste reclamebureaus ter wereld met activiteiten in meer dan honderd landen en een jaaromzet van zo'n 2,7 miljard euro. Havas is ook in Nederland actief.

Het zou de tweede keer zijn dat Vivendi een onderdeel naar het Damrak brengt. In 2021 bracht het concern al zijn muziektak Universal Music Group (UMG) apart naar de Amsterdamse beurs.

Vivendi kondigde in december vorig jaar al aan onderzoek te doen na een opsplitsing van het concern om meer waarde te creëren. Volgens Vivendi wordt het bedrijf namelijk ondergewaardeerd op de beurs omdat beleggers een hoge zogeheten conglomeraatkorting hanteren. Dat wil zeggen dat de beurswaarde van het gehele concern lager is dan de totale waarde van de verschillende bedrijfsonderdelen. Een opsplitsing zou daarbij de groeimogelijkheden voor de dochterondernemingen moeten verbeteren.