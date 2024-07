Boetes voor luchtvaartmaatschappijen rond verkeerd gebruik slots

DEN HAAG (ANP) - De luchtvaartmaatschappijen British Airways, easyJet, TUI Airlines en Vueling krijgen boetes van in totaal iets meer dan 1 miljoen euro voor het verkeerd gebruik van slots op Schiphol en Eindhoven Airport. De boetes worden opgelegd door de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-Luchtvaartautoriteit).

Het gaat onder meer om het uitvoeren van ongeoorloofde nachtvluchten in 2022. De ILT-Luchtvaartautoriteit zegt dat handhaving hier een prioriteit is om onnodige geluidsoverlast voor omwonenden van luchthavens tegen te gaan. Daarnaast werden toegewezen slots, een tijdsperiode waarin een vliegtuig mag landen of vertrekken, niet gebruikt en niet teruggegeven. Daarvoor zijn ook boetes opgelegd.

EasyJet kreeg vier boetes van in totaal 930.000 euro. British Airways kreeg één boete van 50.000 euro en TUI Airlines ontving twee boetes van in totaal 60.000 euro. Vueling moet een boete van 25.000 euro betalen. British Airways, easyJet en Vueling begingen de overtredingen op Schiphol. TUI Airlines op Schiphol en Eindhoven Airport.