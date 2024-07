Dit Drentse stel installeerde een snellaadstation in hun voortuin: 'Goedkoper dan Shell en Fastned, dat lokt Duitsers'

Miranda en Lars Jonkman uit het Drentse Nieuwlande trokken de stoute schoenen aan en lieten een dubbel snellaadstation bouwen in hun voortuin met picknicktafel en al. De kosten waren een stuk minder dan verwacht. “Toen we een elektrische auto kochten, zei ik tegen Lars: laten we zelf een laadstation beginnen.”

Op een zonnige dag stoppen de Duitse families Eilts en Meister bij de snellader van PowerUp aan de Johannes Poststraat in Nieuwlande. Deze lommerrijke weg ligt op zo’n 250 meter van de A37, de route van Hoogeveen naar de grens. De idyllische setting – een voortuin van een woonboerderij, deels getransformeerd tot een royale parkeerplaats met een groot dubbel snellaadstation, een picknicktafel en een leenfiets – verrast de vakantiegangers positief.

Forse investering

Miranda (32, diëtiste in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en Lars (34, ambtenaar bij de gemeente Assen) zijn inmiddels wel gewend aan alle stekkerauto's op hun terrein. Hun PowerUp-snellaadstation draait sinds 1 januari op volle toeren. Vanaf Miranda’s briljante idee tot aan Lars’ gedetailleerde berekeningen, duurde het bijna twee jaar voordat hun publieke snellaadpaal eindelijk realiteit werd. “Ik dacht dat zoiets ongeveer tien keer zoveel zou kosten als twee gewone opladers van 1500 euro per stuk”, zegt Lars tegen Dagblad van het Noorden . Maar dat viel mee, de uiteindelijke investering bedroeg een ton.

Eigen stroom en slimme prijsstrategie

Na het verkrijgen van alle vergunningen, de installatie van een speciale elektriciteitskabel en de afronding van de laadpaal, kochten ze voor 100.000 kilowattuur (kWh) aan stroom in, wat overeenkomt met het jaarverbruik van 40 huishoudens. Hun eigen Kia Niro wordt opgeladen via de zonnepanelen op hun dak.

Lars legt uit: “We bepalen zelf de verkoopprijs. Bij ons kost een kilowattuur 62 cent voor rijders met een Lanova of E-flux laadpas, voor andere passen 65 cent en voor loyalty-leden 59 cent, allemaal inclusief BTW. Bij Fastned, twee kilometer verderop, betaal je 69 cent en bij een Shell-laadstation in de buurt zelfs 76 cent. Maar bij ons ben je een half uurtje in een bosrijke omgeving. Onze slogan is: opladen, rusten en energie tanken. Bij zo’n Fastned sta je toch fijnstof van de snelweg in te snuiven.”

Van heinde en ver

Elke maand zien ze meer klanten, laat Lars trots zien via een app op zijn telefoon. “We gaan richting groene cijfers. En dat mag ook wel.” Naast Nederlandse stekkerrijders weten ook Belgen, Noren en Duitsers het laadstation van de Jonkmans te vinden. “Mijn app stuurde me hierheen,” zegt de heer Eilts uit Esens, nabij het Oost-Friese Aurich. Zijn Audi e-tron heeft dan 230 kilometer gereden, maar na twee uur toeren is de batterij weer toe aan een oplaadbeurt.

Amper begonnen, dromen Miranda en Lars al van uitbreiding van hun PowerUp-laadnetwerk. “We zoeken naar plekken zoals de onze,” zegt Miranda. “Wel vlak bij een snelweg, maar toch in de natuur.” Lars vult aan: “Mogelijk kunnen we dat soort locaties kopen of huren.”