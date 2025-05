VK krijgt eerste spoorbedrijf weer in handen na plannen Starmer

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse regering heeft sinds zondag het Britse spoorbedrijf South Western Railway weer in handen. Het is het eerste spoorbedrijf waarvan de regering eigenaar is geworden sinds de plannen van premier Keir Starmer om alle Britse spoorwegmaatschappijen weer te nationaliseren.

Treinreizigers in het Verenigd Koninkrijk hebben regelmatig last van treinen die niet rijden en hoge ticketprijzen. De regering wil de problemen oplossen en spoorwegmaatschappijen onderbrengen in het beoogde staatsbedrijf Great British Railways. Eind dit jaar moeten nog twee spoorbedrijven in overheidshanden komen.

In de jaren negentig werden spoorwegmaatschappijen geprivatiseerd onder de toenmalige premier John Major. De huidige minister van Transport Heidi Alexander noemde de nationalisering van South Western Railway een "keerpunt" om spoorbedrijven weer in dienst te stellen van reizigers, maar waarschuwde dat "verandering niet van de ene op de andere dag zal plaatsvinden".