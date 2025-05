Meer veiligheidsmaatregelen na nieuwe stroomstoring Frankrijk

CANNES (ANP/AFP) - De Franse autoriteiten hebben na een nieuwe stroomstoring in het zuiden van het land aanvullende veiligheidsmaatregelen aangekondigd rond het elektriciteitsnetwerk. Er wordt opnieuw uitgegaan van opzet. Burgemeester Christian Estrosi van Nice stelde aanvullende camerabewaking in het vooruitzicht.

De storing volgde op een nachtelijke brand in een elektrische installatie, melden de autoriteiten. De stroom viel uit bij 45.000 huishoudens. De problemen konden in de vroege ochtend worden verholpen. Gemeentebestuurders hebben het incident scherp veroordeeld.

Een dag eerder was ook al sprake van een grote stroomstoring in het zuiden na vermoedelijke sabotage. Toen brak brand uit in een verdeelstation en was een hoogspanningsmast beschadigd. Die storing trof onder meer het filmfestival in Cannes en duurde enkele uren. Stoplichten vielen uit en geldautomaten konden niet worden gebruikt. Filmvertoningen konden na een korte onderbreking worden hervat met noodstroom.