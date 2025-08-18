ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VK schrapt extra grenscontroles op import levende dieren uit EU

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 14:43
anp180825088 1
LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk schrapt de invoering van extra grenscontroles op de import van levende dieren uit de Europese Unie. Dat heeft de Britse regering maandag bekendgemaakt. Op die manier moet de handel tussen het land en het landenblok soepeler gaan.
Het besluit volgt op een overeenkomst die de Britten in mei met de EU sloten. Daarmee moet het papierwerk voor de handel worden verminderd en worden routinematige grenscontroles op plant- en dierproducten afgeschaft. De voedselstandaarden blijven wel gehandhaafd. Over de details van deze deal, die nog niet van kracht is, wordt nog onderhandeld.
In juni kondigde het Verenigd Koninkrijk al aan de grenscontroles op de import van fruit en groenten uit de EU te willen schrappen.
Vorig artikel

Hoe rijk zijn we? Een blik op het Nederlandse vermogen in 2025

Volgend artikel

7 dingen die gelukkige mensen doen (en wat ze juist niet doen)

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs