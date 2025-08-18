VK schrapt extra grenscontroles op import levende dieren uit EU

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk schrapt de invoering van extra grenscontroles op de import van levende dieren uit de Europese Unie. Dat heeft de Britse regering maandag bekendgemaakt. Op die manier moet de handel tussen het land en het landenblok soepeler gaan.

Het besluit volgt op een overeenkomst die de Britten in mei met de EU sloten. Daarmee moet het papierwerk voor de handel worden verminderd en worden routinematige grenscontroles op plant- en dierproducten afgeschaft. De voedselstandaarden blijven wel gehandhaafd. Over de details van deze deal, die nog niet van kracht is, wordt nog onderhandeld.

In juni kondigde het Verenigd Koninkrijk al aan de grenscontroles op de import van fruit en groenten uit de EU te willen schrappen.