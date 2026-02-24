Kremlin: Rusland vecht door tot doelen in Oekraïne bereikt zijn

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland heeft niet al zijn doelen met de invasie van Oekraïne volledig bereikt en vecht door tot die zijn verwezenlijkt. Dit zei de Kremlinwoordvoerder op de herdenking van de dag dat Rusland Oekraïne in 2022 op grote schaal binnenviel.

De strijd barstte in 2014 los nadat pro-westerse Oekraïense leiders aan de macht waren gekomen en daarmee opstanden ontketenden in op Rusland georiënteerde streken, vooral in het oosten. De strijd bleef mede na een wapenstilstandsakkoord relatief beperkt, maar in 2022 besloot het Kremlin militair een doorbraak te forceren. De Kremlinwoordvoerder erkent dat met deze "militaire operatie" Rusland nog niet heeft bereikt wat het beoogde en daarom wordt de strijd voortgezet.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin er niet in is geslaagd Oekraïne over te nemen. Rusland wil onder meer dat Oekraïne onder geen beding lid van de NAVO wordt en wil delen van Oekraïne inlijven, met name de Krim en de regio Donbas.