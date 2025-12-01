VK trekt steun aan TotalEnergies in voor lng-project Mozambique

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse overheid heeft zijn steun van zo'n 1,2 miljard dollar (ongeveer 1 miljard euro) aan het olie- en gasconcern TotalEnergies voor het omstreden project in Mozambique voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ingetrokken. Deze zomer zei het bedrijf het werk aan het project te willen hervatten, nadat dat in 2021 werd stilgelegd na een aanval door een aan Islamitische Staat gelieerde groep.

De afgelopen jaren heeft TotalEnergies stappen gezet om de ontwikkeling weer op te starten, zoals het opnieuw aanvragen van goedkeuring voor financiering. Het Verenigd Koninkrijk besloot zijn financiering te stoppen "na een grondige evaluatie", meldt de Britse minister van Economische Zaken Peter Kyle. De risico's rond het project zouden sinds 2020 zijn toegenomen.

Het project van 20 miljard dollar is bedoeld om van Mozambique een belangrijke lng-exporteur naar Europa en Azië te maken. Nederland is er ook bij betrokken.