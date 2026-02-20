Trump overweegt beperkte aanval op Iran om deal af te dwingen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een kleinschalige aanval op Iran om het land onder druk te zetten, zei hij tegen verslaggevers in het Witte Huis. De aanval zou bedoeld zijn om Iran te dwingen tot een akkoord te komen over zijn nucleaire programma.

Trump gaf donderdag nog aan dat Iran tussen de tien en vijftien dagen had om een deal te sluiten, anders zouden er "slechte dingen" gaan gebeuren. The Wall Street Journal meldde donderdag al dat de president een eerste aanval overwoog. Volgens de krant zou deze gericht zijn op een aantal militaire of overheidsdoelen. Als Iran daarna nog steeds weigert tot een akkoord te komen, zouden de VS met een brede aanval komen.

Volgens persbureau Reuters zouden de aanvallen kunnen variëren van het richten op individuen tot het nastreven van een regimewisseling. Als reactie op de dreigementen benadrukte Iran dat het land elke militaire agressie vanuit de VS zal beantwoorden, maar stelde daarbij wel geen oorlog te willen.