Vlakke AEX verwacht, Wall Street dicht om begrafenis Carter

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag vrij vlak te gaan openen, na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers in Europa moeten het later op de dag doen zonder richting vanuit de beurzen in New York. Wall Street blijft dicht voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter. Het is een dag van nationale rouw in de Verenigde Staten.

Uit China kwamen cijfers over de inflatie. De consumentenprijzen in de tweede economie van de wereld zijn in december met 0,1 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee is de inflatie gedaald naar het laagste niveau in negen maanden. China worstelt al langer met een zwakke economie en binnenlandse vraag. Beijing heeft omvangrijke maatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren. De Hang Seng in Hongkong sloot onveranderd en de Nikkei in Tokio zakte 0,9 procent.

Op het Damrak kan voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich in beweging komen door een adviesverhoging van beleggingsadviseur Stifel. Zakenbank Bernstein verhoogde het advies voor levensmiddelenconcern Unilever.

ForFarmers

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, eigenaar van onder meer parfumerie- en cosmeticaketen Douglas, kreeg juist een verlaging van het beleggingsadvies door de Britse bank Barclays.

Veevoerproducent ForFarmers maakte bekend dat president-commissaris Jan van Nieuwenhuizen heeft besloten om niet voor een tweede termijn in aanmerking te komen per april. Volgens Van Nieuwenhuizen is het moment gekomen om "prioriteit aan andere zaken te geven".

Winkelverkopen

Uit Duitsland kwamen cijfers over de handel. De Duitse export is in november met 2,1 procent gestegen in vergelijking met oktober, terwijl de import met 3,3 procent afnam. Op jaarbasis zakte de export van de grootste economie van Europa met 3,5 procent en kromp de import met 2,9 procent.

Later op de dag komen nog gegevens over de Europese winkelverkopen. Vrijdag staat het belangrijke Amerikaanse banenrapport op de agenda.

De euro was 1,0302 dollar waard, vrijwel gelijk aan een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 73,45 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 76,30 dollar per vat.