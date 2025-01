Psychologen: leeftijdsgrens tabak en vapes naar 21 jaar

UTRECHT (ANP) - De leeftijdsgrens voor tabaksproducten en vapes moet omhoog naar 21 jaar. Dat vinden verslavingspsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Die stap is noodzakelijk nu steeds meer jongeren en jongvolwassenen roken of naar een e-sigaret grijpen.

De psychologen noemen het zorgwekkend dat ondanks het preventieakkoord steeds meer jongeren en jongvolwassenen roken of vapen. "Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat vapen, net als roken, een grote kans geeft op gezondheidsschade bij de gebruiker", stelt het NIP. De leeftijdsgrens moet daarom omhoog naar 21 jaar en gepaard gaan met een intensieve overheidscampagne, accijnsverhogingen en het "vergaand beperken van verkooppunten".

In het Nationaal Preventieakkoord is onder meer afgesproken dat er in 2040 een rookvrije generatie moet zijn.