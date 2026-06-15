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VPRO schrapt 58 banen door bezuinigingen

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 12:38
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HILVERSUM (ANP) - Bij de VPRO verdwijnen door bezuinigingen 58 banen. De reorganisatie treft zowel de media- en productiekant als ondersteunende afdelingen. Tegelijkertijd ontstaan veertien nieuwe arbeidsplaatsen. Medewerkers zijn maandag geïnformeerd.
Algemeen directeur Zakia Guernina spreekt van "een zwarte dag in de honderdjarige geschiedenis" van de omroep. "De bezuinigingen dwingen ons afscheid te nemen van collega's die zich dag in, dag uit, met hart en ziel inzetten om het Nederlandse publiek verhalen te brengen", zegt ze. "De VPRO zal zich blijven onderscheiden met de kracht van onafhankelijke journalistiek, verhalen en verbeelding. Vanuit de overtuiging dat een open, kritische en rechtvaardige samenleving niet vanzelf ontstaat, maar gemaakt, gevoed en beschermd moet worden."
De VPRO sprak in december de verwachting uit dat de bezuinigingen 35 tot 45 arbeidsplaatsen zouden kosten. Toen werd ook duidelijk dat verschillende programma's niet terugkeren. Zo wordt van Zomergasten na de komende reeks geen nieuw seizoen meer gemaakt.
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