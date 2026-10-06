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Vleesverwerker Vion wil varkensslachterij in Apeldoorn verkopen

Economie
door anp
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APELDOORN (ANP) - Vleesverwerker Vion is van plan zijn varkensslachterij in Apeldoorn te verkopen en werknemers onder te brengen bij andere locaties van het bedrijf in Nederland. Door de krimp van de varkensstapel hoeven er minder dieren te worden geslacht en is sprake van overcapaciteit, aldus Vion.
Bij de slachterij werken ongeveer driehonderd mensen. Vion zegt zorgvuldig te kijken naar de mogelijkheden om die werknemers te herplaatsen naar andere locaties, waaronder Boxtel, Groenlo en Scherpenzeel. Het bedrijf zegt dat het aantal werknemers in Apeldoorn de afgelopen tijd al geleidelijk is verlaagd door natuurlijk verloop, pensioneringen, het niet-verlengen van tijdelijke contracten en minder externe inhuur.
Vion verwacht dat voor een groot deel van de werknemers in Apeldoorn mogelijkheden bestaan om binnen de organisatie te blijven werken. Met de vakbonden wordt overlegd over een sociaal plan.
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