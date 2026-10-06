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AfD'er Tobias Rausch verkozen tot voorzitter deelstaatparlement

Samenleving
door anp
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MAAGDENBURG (ANP/DPA) - AfD-politicus Tobias Rausch is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement van Saksen-Anhalt. Het is voor het eerst dat de radicaalrechtse partij de positie van voorzitter van een deelstaatparlement invult.
De 35-jarige Rausch werd met 48 van de 82 stemmen verkozen bij een inaugurele zitting in Maagdenburg. Omdat de AfD 39 zetels heeft, betekent het dat leden van andere partijen die zich tegen de AfD positioneerden op Rausch hebben gestemd. Waarschijnlijk hebben ook CDU-leden op hem gestemd, meldt persbureau dpa.
Het was de eerste keer dat nieuwgekozen parlementariërs bijeenkwamen in het deelstaatparlement. Voor het parlement verzamelden zich honderden demonstranten. Ze riepen partijen op niet met de AfD samen te werken, die door de Duitse inlichtingendienst aangemerkt wordt als rechts-extremistische organisatie. De partij won de verkiezingen, maar haalde geen absolute meerderheid en moet daarom met andere partijen samenwerken om te regeren.
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