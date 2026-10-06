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24 mensen krijgen dwangsom na rellen in Neder-Betuwe

Samenleving
door anp
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OPHEUSDEN (ANP) - Er is een dwangsom opgelegd aan 24 mensen vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Wie opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden, moet 5000 euro betalen. Dat bedrag kan oplopen tot 15.000 euro. De dwangsom geldt voor de hele gemeente Neder-Betuwe.
Op 17 september liep een demonstratie bij het gemeentehuis in Opheusden uit de hand. Aanleiding was het plan om 132 asielzoekers in de gemeente op te vangen. Er werden vernielingen aangericht en zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. De ME greep in en veertien mensen werden aangehouden. Een week later waren er opnieuw rellen, toen in Kesteren. Daar werden tien mensen aangehouden.
De 24 aangehouden personen komen uit Opheusden, Dodewaard, Kesteren, Rhenen, Ochten, IJzendoorn, Tiel, Lienden en Boven-Leeuwen. Volgens de gemeente waren zij betrokken bij het afsteken of bezitten van zwaar vuurwerk, het niet opvolgen van een noodbevel of het niet voldoen aan een bevel of vordering.
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