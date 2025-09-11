Vliegtuig met in VS opgepakte Zuid-Koreanen vertrekt donderdag

SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreanen die in de Verenigde Staten werden gearresteerd bij een inval door de immigratiedienst zullen donderdag om 12.00 uur (lokale tijd) per vliegtuig terug naar Zuid-Korea vertrekken. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Het door Seoul gecharterde vliegtuig zou eigenlijk woensdag al vertrekken, maar de vlucht werd om onbekende redenen uitgesteld. Afgelopen weekend kondigde Zuid-Korea aan een vliegtuig van Korean Air Lines naar de VS te sturen om de ongeveer 300 staatsburgers op te halen.

Het gaat om Zuid-Koreanen die door immigratiedienst ICE werden gearresteerd bij een inval bij een batterijfabriek voor elektrische auto's in de Amerikaanse staat Georgia. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn de arbeiders illegaal in de VS of werken zij zonder de juiste papieren bij de fabriek.