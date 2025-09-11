ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegtuig met in VS opgepakte Zuid-Koreanen vertrekt donderdag

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 00:53
anp110925003 1
SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreanen die in de Verenigde Staten werden gearresteerd bij een inval door de immigratiedienst zullen donderdag om 12.00 uur (lokale tijd) per vliegtuig terug naar Zuid-Korea vertrekken. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.
Het door Seoul gecharterde vliegtuig zou eigenlijk woensdag al vertrekken, maar de vlucht werd om onbekende redenen uitgesteld. Afgelopen weekend kondigde Zuid-Korea aan een vliegtuig van Korean Air Lines naar de VS te sturen om de ongeveer 300 staatsburgers op te halen.
Het gaat om Zuid-Koreanen die door immigratiedienst ICE werden gearresteerd bij een inval bij een batterijfabriek voor elektrische auto's in de Amerikaanse staat Georgia. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn de arbeiders illegaal in de VS of werken zij zonder de juiste papieren bij de fabriek.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Loading