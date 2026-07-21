Vliegtuigbouwer Airbus wil winstgevendheid verhogen

AMSTERDAM (ANP/RTR/AFP) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus wil zijn winstgevendheid de komende jaren flink opschroeven. Het bedrijf stelt als doel om de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75 procent te verhogen, werd dinsdag bekendgemaakt.

Airbus mikt over drie jaar op een winst voor aftrek van rente en belastingen van 12 tot 13 miljard euro. Dat zou een stijging betekenen van ongeveer driekwart ten opzichte van het winstbedrag in 2025 en ligt ook flink boven de doelstelling van 7,5 miljard euro voor 2026.

De vliegtuigbouwer probeert de winst te verhogen door meer vliegtuigen te leveren, om zo aan de grote vraag van luchtvaartmaatschappijen te voldoen. Hoewel de orders binnen blijven stromen, is het opvoeren van de productie de belangrijkste uitdaging voor Airbus.

Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. Het bedrijf liet de verwachtingen voor dit jaar onveranderd.