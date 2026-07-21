ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegtuigbouwer Airbus wil winstgevendheid verhogen

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 19:51
anp210726173 1
AMSTERDAM (ANP/RTR/AFP) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus wil zijn winstgevendheid de komende jaren flink opschroeven. Het bedrijf stelt als doel om de operationele winst tegen 2029 met ongeveer 75 procent te verhogen, werd dinsdag bekendgemaakt.
Airbus mikt over drie jaar op een winst voor aftrek van rente en belastingen van 12 tot 13 miljard euro. Dat zou een stijging betekenen van ongeveer driekwart ten opzichte van het winstbedrag in 2025 en ligt ook flink boven de doelstelling van 7,5 miljard euro voor 2026.
De vliegtuigbouwer probeert de winst te verhogen door meer vliegtuigen te leveren, om zo aan de grote vraag van luchtvaartmaatschappijen te voldoen. Hoewel de orders binnen blijven stromen, is het opvoeren van de productie de belangrijkste uitdaging voor Airbus.
Airbus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. Het bedrijf liet de verwachtingen voor dit jaar onveranderd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

ANP-481145222

De A 27-brug wordt kennelijk pas over twee weken gevaarlijk

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

Loading