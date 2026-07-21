Burnham wil minstens een dag in de week in Manchester werken

LONDEN (ANP/AFP) - De nieuwe Britse premier Andy Burnham is van plan minstens een dag in de week in Manchester te werken, aldus zijn woordvoerder. Hij opent daar een extra premierskantoor, ook wel Number 10 North genoemd.

De naam is een verwijzing naar de ambtswoning van de premier op 10 Downing Street in Londen. Burnham wil dat Number 10 North een belangrijke rol gaat spelen in zijn plannen om regionale overheden meer bevoegdheden te geven. Een deel van de overheidsbanen in Londen wordt om die reden naar Manchester verplaatst.

Burnham, tot voor kort burgemeester van Manchester, begon maandag als regeringsleider. Op zijn eerste dag ging hij langs koning Charles, hield hij een speech en benoemde hij ministers. Ook belde Burnham met onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Dinsdag hield hij zijn eerste kabinetsvergadering, waarin hij verklaarde de kosten van levensonderhoud te willen verlagen.