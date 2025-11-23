Tennissers Italië winnen Davis Cup voor derde keer op rij

BOLOGNA (ANP) - De Italiaanse tennissers hebben voor de derde keer op rij de Davis Cup gewonnen. In Bologna bezorgde Flavio Cobolli, de nummer 22 van de wereldranglijst, Italië het tweede punt door de Spanjaard Jaume Munar te verslaan in drie sets: 1-6 7-6 (5) 7-5. Matteo Berrettini had de gastheren op voorsprong gebracht met een zege op Pablo Carreño Busta (6-3 6-4).

Munar, de nummer 36 van de wereldranglijst, leek op weg om Spanje op gelijke hoogte te brengen. Hij won de eerste set met 6-1 en had een break in de tweede set. De partij werd op een moeilijk moment voor de Spanjaard tijdelijk onderbroken en na de hervatting wist de Italiaan steeds meer het overwicht te krijgen. In de tiebreak sloeg Cobolli op zijn zevende setpoint toe.

In de derde set gaven beide tennissers nauwelijks iets toe. Op 5-5 in de derde set sloeg Cobolli toe op zijn tweede breakpoint. De 23-jarige Italiaan kon de partij daarna uitserveren. Hij kreeg drie matchpoints en benutte meteen de eerste.

Vorig jaar

Italië prolongeerde vorig jaar de winst in de Davis Cup Finals door Nederland met 2-0 te verslaan. Een jaar eerder had het team voor het eerst sinds 1976 de Davis Cup gewonnen door in de finale te winnen van Australië. Toen hadden de Italianen met kopman Jannik Sinner Nederland in de kwartfinales uitgeschakeld.

Italië speelde zonder zijn twee beste tennissers, Sinner en Lorenzo Musetti. Bij Spanje ontbrak de nummer 1 van de wereldranglijst, Carlos Alcaraz.

Een hoofdrol was er voor Cobolli, die afgelopen vrijdag ook al na een marathonpartij tegen de Belg Zizou Bergs de zege greep. Hij won toen in de tiebreak van de derde set met 17-15. De Italiaanse tennissers zegevierden in alle drie de wedstrijden met 2-0 en hadden geen enkele keer een beslissende derde partij nodig.