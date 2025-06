Vliegveld MAA niet in de buurt van faillissement, zegt provincie

MAASTRICHT (ANP) - Het noodlijdende Maastricht Aachen Airport (MAA) staat niet op punt van omvallen en zit daar ook niet tegenaan, zegt de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn. De luchthaven ten noorden van Maastricht sloot vorig jaar af met 11,5 miljoen euro verlies, fors meer dan in 2023.

De luchthavendirectie heeft toestemming gekregen van de provincie om geld voor achterstallig onderhoud tijdelijk in te zetten om de dagelijkse bedrijfsvoering draaiende te houden. Limburgse oppositiepartijen zijn kritisch en vinden dat Provinciale Staten daarover eerder geïnformeerd hadden moeten worden.

Limburg is voor 60 procent eigenaar van MAA, de Schiphol Group bezit de overige aandelen. De provincie trok in 2022 tientallen miljoenen euro's uit om het vliegveld overeind te houden. Dat besluit was mede gebaseerd op het businessplan waarin de groeimogelijkheden voor de komende jaren zijn berekend. In de praktijk blijven die doelen echter ver achter. Het doel is in 2027 financieel quitte te spelen.