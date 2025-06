Onderzoek: terrorisme is vooral een probleem van 'eigen bodem'

DEN HAAG (ANP) - Terrorisme is in de eerste plaats een "probleem van eigen bodem". Dat is de conclusie van een onderzoek naar verbanden tussen migratie en terrorisme. Vergeleken met het aantal asielaanvragen in Europa is het aantal migranten dat in verband wordt gebracht met radicalisering of aanslagen "oneindig klein". Justitie- en migratieminister David van Weel (VVD) heeft het rapport vrijdag met de Tweede Kamer gedeeld.

De onderzoekers van het International Centre for Counter-Terrorism keken vooral naar bestaande literatuur, maar verzamelden ook eigen data. Het merendeel van 55 mensen die betrokken waren bij 43 jihadistische aanslagen tussen 2014 en 2024, was geboren in Europa of woonde er minstens vijf jaar. "Daarentegen pleegden slechts vijf personen een aanslag binnen een jaar na aankomst in Europa."