Politie maakt einde aan illegale duinrave met honderden bezoekers

HARGEN AAN ZEE (ANP) - De politie heeft op de vroege zondagochtend een illegale rave beëindigd in de Schoorlse Duinen in Noord-Holland. Het feest bij Hargen aan Zee was volgens een politiewoordvoerder groots opgezet. Er waren tussen de vijfhonderd en zeshonderd mensen op afgekomen. Rond 05.00 uur maakten politiemensen een einde aan de festiviteiten.

Volgens de politie was de plek zeer ongeschikt voor een feest. De rave werd gehouden in een kwetsbaar natuurgebied, waar ook maar één uitvalsweg was.

De politie zette onder meer hondengeleiders en een droneteam in. In totaal ging het om zo'n zestig politiemensen, schat de woordvoerder. "Het ging om veel mensen, die de plek veilig moesten verlaten. We weten op het moment dat de melding komt ook niet met wie we te maken hebben", legt hij de grote inzet uit.

Het feest werd "ordentelijk" stopgezet. "De aanwezigen gingen snel in opruimmodus", zegt de woordvoerder. De politie heeft kentekens genoteerd. Niemand is aangehouden, maar voor de organisatoren kunnen nog wel consequenties volgen, zegt de politie.