Vliegverkeer Dubai gedeeltelijk hervat na tijdelijke stillegging

DUBAI (ANP/AFP) - Dubai Airport hervat zaterdag deels het vliegverkeer, kort nadat de operaties waren stilgelegd. Eerder op de dag werd het vliegverkeer stilgelegd nadat de luchtverdediging een object boven het gebied had onderschept. In Dubai werden twee explosies gemeld.

"Ga alleen naar de luchthaven als uw luchtvaartmaatschappij contact met u heeft opgenomen dat uw vlucht is bevestigd, want de dienstregelingen blijven veranderen", waarschuwt de luchthaven.

Emirates, de grootste luchtvaartmaatschappij van het Midden-Oosten, liet weten de vluchten weer te hervatten nadat ze zaterdag tijdelijk waren opgeschort. Ongeveer 30 minuten nadat de incheckbalies waren gesloten en passagiers waren gevraagd niet naar de luchthaven te komen, liet de maatschappij weten dat de vluchten weer doorgaan en dat reizigers met bevestigde boekingen naar de luchthaven kunnen komen.