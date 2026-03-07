ECONOMIE
Paraskiester Van Bergen valt op afdaling, ook Petit geen podium

Sport
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 10:42
anp070326067 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Zitskiester Barbara van Bergen (47) is gevallen op de paralympische afdaling. Vooraf was ze een van de favorieten voor het goud. Na een sprong op de afdaling in Cortina d'Ampezzo raakte ze uit balans en ging ze een paar keer over de kop. Ze kon wel weer overeind komen en naar de finish skiën. De paralympische titel ging naar de Duitse Anna-Lena Forster.
Bij de staande skiesters wist Claire Petit (22) ook geen medaille te winnen. De Nederlandse eindigde op de zevende plaats met ruime achterstand op de podiumposities. Het goud ging naar de Zweedse Ebba Årsjö.
Petit was vrijdag tijdens de openingsceremonie via een videoverbinding een van de vlaggendragers namens TeamNL. Omdat de Nederlanders dit weekend al in actie komen was de equipe niet fysiek aanwezig in Verona.
