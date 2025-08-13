Baas grootste IKEA-uitbater voor het eerst geen Zweed

LEIDEN (ANP/RTR) - Ingka Group, de uitbater van de meeste IKEA-winkels in de wereld, krijgt voor het eerst een niet-Zweed als topman. Na acht jaar heeft Jesper Brodin zijn vertrek aangekondigd. Hij wordt later dit jaar opgevolgd door de Spanjaard Juvencio Maeztu.

De 57-jarige Maeztu is sinds 2018 plaatsvervangend topman en financieel directeur. Hij begon in 2001 bij IKEA als manager van een vestiging in Madrid. Later leidde hij de IKEA-locatie in het Londense Wembley, waarna hij zes jaar topman van IKEA India was.

Het hoofdkwartier van Ingka is in het Nederlandse Leiden. Wereldwijd runt de onderneming zo'n vierhonderd IKEA's, goed voor circa 90 procent van de totale IKEA-verkopen. De naam Ingka verwijst naar de Zweedse IKEA-oprichter Ingvar Kamprad.

Maeztu gaat komende tijd op tour langs IKEA's over de hele wereld, te beginnen in Azië, terwijl hij naar een strategie kijkt om het bedrijf weer te laten groeien. Vorig jaar was sprake van een lagere nettowinst en lagere omzet na prijsverlagingen.