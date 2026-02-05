Vliegverkeer luchthaven Berlijn stilgelegd om ijzel

BERLIJN (ANP/DPA) - Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is tijdelijk stilgelegd vanwege ijzel. Dat is te lezen op de website van de luchthaven. Er kunnen hierdoor geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Het is niet duidelijk wanneer het vliegverkeer weer wordt hervat.

"Het asfalt is zo glad als glas", zei een woordvoerster van de luchthaven tegen persbureau dpa. Volgens de zegsvrouw wordt er vrijdagochtend een beslissing genomen over het vervolg van de operaties.

Donderdagochtend werd het vertrekkende vliegverkeer op de Duitse luchthaven ook al stilgelegd in verband met het winterse weer. Dat werd later op de dag weer opgestart. Het leidde tot veel annuleringen op Berlin Brandenburg Airport, dat aan de zuidelijke kant van de Duitse hoofdstad ligt. Ook vluchten tussen Schiphol en Berlijn gingen donderdag niet door.

Berlijn kampt al wekenlang met koud weer.