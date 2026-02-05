ECONOMIE
Chef parlement Venezuela vraagt vergeving voor misdaden van staat

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 21:48
anp050226239 1
CARACAS (ANP/AFP) - De voorzitter van het Venezolaanse parlement, Jorge Rodríguez, heeft om vergeving gevraagd voor misdaden die de staat heeft gepleegd. "We vragen vergiffenis en ook wij moeten vergeven", zei de voorzitter die een broer is van waarnemend president Delcy Rodríguez.
De parlementsvoorzitter sprak over het optreden van de autoritaire staat in de 27 jaar van de linkse regeringen van Nicolás Maduro en diens voorganger Hugo Chávez. Het socialistische staatsbestel wordt ook aangeduid als 'chavismo', genoemd naar de grondlegger Hugo Chávez (1954-2013).
Amerikaanse speciale eenheden ontvoerden Maduro begin dit jaar in een spectaculaire operatie. Het regime staat onder grote Amerikaanse druk het 'chavismo' vaarwel te zeggen. De olierijkdom moet geopend worden voor ondernemingen uit de VS en de oppositie zou vrij moeten kunnen opereren. Het regeringsgetrouwe parlement heeft daarvoor donderdag een amnestiewet voor politieke gevangenen in eerste lezing aangenomen.
