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Vluchten in Noorwegen geschrapt om staking luchtverkeersleiders

Economie
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 9:16
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OSLO (ANP) - Vluchten op luchthavens in Noorwegen zijn vrijdag ontregeld door een staking van luchtverkeersleiders. Daardoor zijn aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt of vertraagd. Dat meldt Avinor, de beheerder van veel Noorse vliegvelden.
Onder meer op de luchthaven van Oslo hebben werknemers volgens Avinor het werk neergelegd. Vanaf Schiphol staan van en naar Oslo vrijdag zo'n twintig vluchten gepland, onder meer van luchtvaartmaatschappij KLM.
In hoeverre het vliegverkeer last heeft van de staking, verschilt volgens het bedrijf per vliegveld. Alle passagiers wordt geadviseerd updates van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden. Persbureau Bloomberg meldt dat luchtverkeersleiders staken uit onvrede over stukgelopen cao-onderhandelingen.
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