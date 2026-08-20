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Computers fors duurder in Nederland

Tech, AI, auto
door Gerard Driehuis
donderdag, 20 augustus 2026 om 15:45
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Computers, laptops en tablets zijn in Nederland in korte tijd flink duurder geworden. De consumentenprijzen lagen begin 2026 ruim 12 procent hoger dan een jaar eerder, blijkt uit de afgebeelde prijsreeks voor deze productgroep.
Daarmee is een opvallende omslag zichtbaar. In de jaren ervoor waren computers doorgaans juist goedkoper dan een jaar eerder: de jaarlijkse prijsdaling liep geregeld op tot 10 à 18 procent. Ook in 2024 en een groot deel van 2025 lagen de prijzen nog duidelijk onder het niveau van een jaar eerder.
De recente sprong betekent dat consumenten die een nieuwe laptop, tablet of pc nodig hebben, fors meer betalen dan vorig jaar.

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