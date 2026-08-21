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Politie heeft zich bedacht: toch geen bekeuringen voor boeren die op A31 reden

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 21 augustus 2026 om 9:06
bijgewerkt om vrijdag, 21 augustus 2026 om 9:18
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De boeren die maandagavond 10 augustus met een trekker in het noorden van Friesland op de snelweg A31 reden, krijgen toch geen bekeuring. Eerder zei de politie boetes aan hen uit te gaan delen en ook te gaan achterhalen van wie de trekkers waren waarbij de kentekens waren afgeplakt. Maar na onderzoek van de politie blijkt dat "de basis" ontbreekt "om achteraf bekeuringen uit te schrijven", laat een woordvoerder van de politie Noord-Nederland weten.
De boeren waren de snelweg opgegaan na een protestactie in Sexbierum tegen het stikstofbeleid. Volgens de woordvoerder lag de prioriteit die avond bij "het herstellen van de verkeersveiligheid op de A31". Daarnaast noteerde de politie gegevens van boeren om achteraf te kunnen bekeuren. "Op basis van de informatie die de politie tot haar beschikking heeft, kunnen specifieke strafbare feiten echter onvoldoende aan individuele bestuurders worden toegeschreven." Op de vraag waarom dat dan precies niet kan, geeft de woordvoerder geen antwoord.
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