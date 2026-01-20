Vluchten omgeleid wegens mist op Eindhoven Airport

Eindhoven (ANP) - Meerdere vluchten naar Eindhoven Airport zijn omgeleid wegens slecht zicht. De landingsbanen zijn door mist niet goed zichtbaar voor aankomende vluchten.

Een vlucht uit Boekarest is omgeleid naar Maastricht, een vlucht uit Milaan gaat naar het Duitse Weeze en een vlucht uit Malaga landt nu in Brussel. Eindhoven Airport meldt dat het hinder van de mist ondervindt. "Hierdoor kunnen vertragingen en/of annuleringen ontstaan", meldt de luchthaven op de website. Hoe lang de hinder gaat duren, kan een woordvoerder niet zeggen. "Hou onze website in de gaten en hou contact met de vliegmaatschappij", adviseert ze passagiers die dinsdag via de luchthaven vliegen.

Eindhoven Airport gaat vanaf februari volgend jaar bijna een half jaar dicht. Die periode wordt onder meer gebruikt om het navigatiesysteem te verbeteren, zodat vliegtuigen bij slecht zicht beter begeleid kunnen worden.