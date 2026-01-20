Grootste partij EU-parlement: handelsdeal beste troef tegen Trump

STRAATSBURG (ANP) - De EVP, de grootste partij in het Europees Parlement, ziet de handelsdeal van de EU en de VS als grootste troef tegen intimidatie van de Verenigde Staten om Groenland. Dat zei de voorzitter van de EVP, Manfred Weber, dinsdag.

"Ik denk dat het het beste instrument is dat we tot onze beschikking hebben", zei hij. "Om tegen Trump te zeggen: 'Wil je dit? Wees dan een betrouwbare partner.' Zo niet, dan is er een probleem en minder voordelige toegang tot de Europese markt", zei Weber. "En dat is een enorm belangrijk iets voor het Amerikaanse bedrijfsleven."

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en de Amerikaanse president Donald Trump kwamen afgelopen zomer tot een overeenkomst van 15 procent importtarieven. Een meerderheid van de partijen in het parlement wil de stemming over de deal uitstellen om de situatie met de VS. Trump heeft gedreigd met nieuwe tarieven van 10 procent om Groenland. De EU overweegt op haar beurt een pakket van tegenmaatregelen ter waarde van 93 miljard euro.

'Europese manier'

Tegelijkertijd zegt Weber dat de Europese Unie "kalm moet blijven" en de situatie niet verder moet escaleren. "Laten we het niet op de Trump-manier doen, maar op de Europese manier", stelt hij. "Dit is een week van overleggen."

Hij prijst ook het vrijhandelsakkoord dat de EU dit weekend heeft gesloten met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Hij noemt dat het "anti-Trump-akkoord, omdat het aantoont dat een op regels gebaseerde overeenkomst in Europa nog steeds mogelijk is".