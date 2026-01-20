Snackspert test per ongeluk hondenhotdog: “Goorste ooit”

Eke Bosman, beter bekend als Snackspert, test wekelijks snacks uit de supermarkt voor zijn volgers. Het leven van een voedselvlogger gaat niet altijd over rozen. Er zitten nogal wat smerige hapjes tussen het diepvriesvoedsel wat hij naar binnen werkt, maar de substantie waar hij anderhalve week zijn mond mee vulde, tart elke beschrijving.

Bosman nam een hotdogtest op. Unox, Jumbo, Albert Heijn; alles netjes vergeleken. Eén worstje viel meteen uit de toon: een hotdog van het merk Mr. Goodlad’s, gekocht bij Albert Heijn. “In het filmpje houd ik mij een beetje in”, vertelt Bosman. “Ik vond het een beetje lullig voor de producent namelijk. De hotdog smaakte naar kots. Een gekke, muffe, flauwe smaak.”

Only for dogs

Pas nadat de video online stond, viel het kwartje. “Dat de hotdog only for dogs was, ontdekte ik pas toen de video online stond.” Binnen enkele minuten stroomden de reacties binnen. “Mensen begonnen te reageren dat een van de hotdogs die ik keurde voor honden was”, zegt Bosman. “Dat kwam dus van mensen die wel een hond als huisdier hebben, want ik had geen idee.”

De hondenhotdog lag gewoon tussen de vleesconserven voor mensen. En Bosman bleek niet de enige die de fout heeft gemaakt. “Eerst schaamde ik me, maar uiteindelijk bleek ik zo gek nog niet. Die hotdog blijkt bij meerdere Albert Heijn-filialen in het verkeerde schap te hebben gelegen. Het waren er geen honderden, maar toch iets van tien klanten die zeiden hetzelfde te hebben meegemaakt.”

AH belooft beterschap

Bosman: “Blijkbaar zijn honden er dol op. Toch had het niet bij de vleesconserven moeten liggen. Schadelijk voor mij zal het niet zijn geweest. Ik kan er inmiddels hard om lachen.”

Albert Heijn reageerde snel en erkent de fout. “Gelukkig kon hij er om lachen”, zegt een woordvoerder. “Bij de winkel waar hij is geweest lag het product per ongeluk in het verkeerde schap. We zorgen dat er bij alle winkels een extra controle plaatsvindt om herhaling te voorkomen.” Volgens de supermarkt worden ‘signalen in de winkels en bij onze klantenservice uiterst serieus genomen’.

