ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Snackspert test per ongeluk hondenhotdog: “Goorste ooit”

Voedsel & Koken
door Désirée du Roy
dinsdag, 20 januari 2026 om 10:07
hotdog
Eke Bosman, beter bekend als Snackspert, test wekelijks snacks uit de supermarkt voor zijn volgers. Het leven van een voedselvlogger gaat niet altijd over rozen. Er zitten nogal wat smerige hapjes tussen het diepvriesvoedsel wat hij naar binnen werkt, maar de substantie waar hij anderhalve week zijn mond mee vulde, tart elke beschrijving.
Bosman nam een hotdogtest op. Unox, Jumbo, Albert Heijn; alles netjes vergeleken. Eén worstje viel meteen uit de toon: een hotdog van het merk Mr. Goodlad’s, gekocht bij Albert Heijn. “In het filmpje houd ik mij een beetje in”, vertelt Bosman. “Ik vond het een beetje lullig voor de producent namelijk. De hotdog smaakte naar kots. Een gekke, muffe, flauwe smaak.”
Only for dogs
Pas nadat de video online stond, viel het kwartje. “Dat de hotdog only for dogs was, ontdekte ik pas toen de video online stond.” Binnen enkele minuten stroomden de reacties binnen. “Mensen begonnen te reageren dat een van de hotdogs die ik keurde voor honden was”, zegt Bosman. “Dat kwam dus van mensen die wel een hond als huisdier hebben, want ik had geen idee.”
De hondenhotdog lag gewoon tussen de vleesconserven voor mensen. En Bosman bleek niet de enige die de fout heeft gemaakt. “Eerst schaamde ik me, maar uiteindelijk bleek ik zo gek nog niet. Die hotdog blijkt bij meerdere Albert Heijn-filialen in het verkeerde schap te hebben gelegen. Het waren er geen honderden, maar toch iets van tien klanten die zeiden hetzelfde te hebben meegemaakt.”
AH belooft beterschap
Bosman: “Blijkbaar zijn honden er dol op. Toch had het niet bij de vleesconserven moeten liggen. Schadelijk voor mij zal het niet zijn geweest. Ik kan er inmiddels hard om lachen.”
Albert Heijn reageerde snel en erkent de fout. “Gelukkig kon hij er om lachen”, zegt een woordvoerder. “Bij de winkel waar hij is geweest lag het product per ongeluk in het verkeerde schap. We zorgen dat er bij alle winkels een extra controle plaatsvindt om herhaling te voorkomen.” Volgens de supermarkt worden ‘signalen in de winkels en bij onze klantenservice uiterst serieus genomen’.
Bekijk hieronder de beelden van het Instagram-account snackspert:
Bron: AD

Lees ook

Honden doden vaker schapen dan wolven. Dat komt omdat ze sterk verwant zijn.Honden doden vaker schapen dan wolven. Dat komt omdat ze sterk verwant zijn.
Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurdenSylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden
Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolfBijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

ANP-518072724

Dit is waarom je vooral in de winter verkouden of grieperig wordt; en hoe je de kans zo klein mogelijk maakt

Loading